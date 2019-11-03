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Вальядолід Луніна розгромив Мальорку: 12-й тур Прімери, матчі неділі

14:53 119 Читать на русском
Вальядолід Луніна розгромив Мальорку: 12-й тур Прімери, матчі неділі
Вальядолід – Мальорка – 3:0 / твіттер Вальядоліда

У рамках 12-го туру Прімери Вальядолід вдома переграв Мальорку (3:0).

Чемпіонат Іспанії, 12-й тур

Вальядолід – Мальорка – 3:0

Голи: Фернандес, 40, Унал, 50 (пен), Рамірес, 90+4

Вільяреал – Атлетік – початок матчу о 15:00

Осасуна – Алавес – початок матчу о 17:00

Леганес – Ейбар – початок матчу о 19:30

Сельта – Хетафе – початок матчу о 19:30

Гранада – Реал Сосьєдад – початок матчу о 22:00

У недільному матчі 12-го туру Ла Ліги Вальядолід приймав у рідних стінах Мальорку. Андрій Лунін і далі продовжує програвати конкуренцію Масіпу і поки що виходу з цієї ситуації не видно. Господарі впевнено діяли на полі й наприкінці першого тайму повели у рахунку – Фернандес замкнув високий навіс Мічела з кутового. По перерві "біло-фіолетові" забили вдруге – Унал заробив пенальті та сам його реалізував. А на 4-й доданій хвилині Рамірес зробив рахунок розгромним. Цього виявилось більш, аніж достатньо для перемоги – 3:0 на користь господарів.

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