Вальядолід готовий відпустити Луніна попри перфоманс українця в Кубку Іспанії, – Серхіо Гонсалес

Головний тренер Вальядоліда Серхіо Гонсалес підтвердив ймовірність переходу українського голкіпера Андрія Луніна в іншу команду.

"Ми поговорили з ним перед матчем з Марбельєю. Дізналися, чи хотів би він зіграти. Ми знаємо, що він шукає команду, яка даватиме йому стільки ігрового часу, скільки не можемо дати ми.

Героїчний перфоманс Луніна у відеоогляді матчу Марбелья – Вальядолід

Ми хочемо, щоб Лунін залишився з нами, але є ймовірність його відходу. На всякий випадок, ми вже зробили певні кроки з цього приводу (йдеться про підписання голкіпера Хосе Антоніо Каро, який покликаний замінити Луніна, – прим)", – цитує наставника "пусели" Marca.

Нагадаємо, український воротар став головним героєм матчу 1/32 фіналу Кубка Іспанії проти Марбельї, у якому Вальядолід здобув перемогу в серії пенальті. На 20-річного футболіста, який хоче змінити клубну прописку через брак ігрової практики, претендують клуби Сегунди.

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