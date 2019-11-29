Вальядолід без Луніна розписав виїзну нічию з Сельтою

Прем'єрний матч 15-го туру Ла Ліги між Сельтою та Вальядолідом голами не потішив (0:0).

Перший тайм поєдинку між Сельтою та Вальядолідом пройшов за деякої переваги господарів. Зокрема, вони могли вийти вперед на 19-й хвилині, коли постріл Сісто з дистанції з-під поперечки витягнув конкурент Луніна (Андрій провів весь матч у запасі) Масіп, а на 37-й він же взяв удар Аспаса. Вальядолід міг відкрити рахунок на 6-й хвилині, коли Гвардіола замикав класний простріл, однак Серджі відправив м'яч вище воріт. Також у кастілья-леонців малася низка непоганих за задумом атак без логічного завершення.

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На початку другого тайму гості були близькими до голу: на 50-й хвилині Саліссу опинився у штрафному й пробив головою метрів з 10-ти – трохи неточно. На 59-й же галісійців врятував сейв Альвареса, якому вдалося витягнути потужнуй дальній удар Гвардіоли. Сельта огризнулася пострілом Оласи повз праву стійку на 70-й, після чого команди перейшли до нудної позиційної боротьби.

Зрештою, відзначитись бодай одним забитим голом футболістам так і не вдалося. Фінальний свисток зафіксував суху нічию, внаслідок якої Сельта з 13 очками залишилась на вісімнадцятій позиції. Вальядолід набрав 18 залікових балів, продовживши перебування на чотирнадцятій сходинці.

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