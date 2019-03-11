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Вальядолід – Реал: телетранслятори показали порожню кімнату VAR після скасованого гола у ворота гостей – курйоз дня

09:54 440 Читать на русском
Вальядолід – Реал: телетранслятори показали порожню кімнату VAR після скасованого гола у ворота гостей – курйоз дня
Вальядолід – Реал

У матчі 27 туру Ла Ліги між Реалом та Вальядолідом стався кумедний випадок.

29’ Мохамед Ануар
 
Рафаель Варан 34’
Карім Бензема 51’
Карім Бензема 59’
Каземіро 79’
Лука Модріч 85’

На 14-й хвилині матчу між Вальядолідом і Реалом форвард господарів Серхі Гвардіола забив гол у ворота мадридського клубу, щоправда головний арбітр матчу скасував взяття воріт після консультації з відеоасистентами.

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Після цього у телетрансляції з’явилась картинка кімнати з відеоасистентом рефері, і вона виявилась порожньою та з вимкненим світлом.

Як пізніше пояснив організатор трансляції Movistar, у той момент транслювалась помилкова кімната. Надалі показувалася вже правильна картинка, з асистентами на своєму посту, повідомляє AS.

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Теги
Іспанія Вальядолід - Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид Вальядолід Вальядолід Відеоасистент арбітра (VAR)
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