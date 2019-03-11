Вальядолід – Реал: телетранслятори показали порожню кімнату VAR після скасованого гола у ворота гостей – курйоз дня

У матчі 27 туру Ла Ліги між Реалом та Вальядолідом стався кумедний випадок.

На 14-й хвилині матчу між Вальядолідом і Реалом форвард господарів Серхі Гвардіола забив гол у ворота мадридського клубу, щоправда головний арбітр матчу скасував взяття воріт після консультації з відеоасистентами.

Вальядолід – Реал – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Після цього у телетрансляції з’явилась картинка кімнати з відеоасистентом рефері, і вона виявилась порожньою та з вимкненим світлом.

Як пізніше пояснив організатор трансляції Movistar, у той момент транслювалась помилкова кімната. Надалі показувалася вже правильна картинка, з асистентами на своєму посту, повідомляє AS.

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