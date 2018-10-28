toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ДИНАМО - ЛЬВІВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧОРНОМОРЕЦЬ - КАРПАТИ НАПОЛІ - РОМА

Вальядолід – Еспаньйол – 1:1 – відео голів та огляд матчу

27 жовтня 08:24 53 Читать на русском
Вальядолід – Еспаньйол – 1:1 – відео голів та огляд матчу
Вальядолід – Еспаньйол / Фото Ла Ліга

Вальядолід врятувався від поразки у матчі 11-го турі чемпіонату Іспанії проти Еспаньйола. Дивіться відео голів та огляд матчу.

При досить рівній грі Еспаньйолу пощастило відкрити рахунок, який і протримався до 90+1 хвилини. Перший гол в зустрічі було забито в середині першого тайму: Мелендо перехопив м'яч і одразу віддав на Іглесіаса. Борха наближався до штрафного і раптовим потужним ударо з-під захисника влучив у дев'ятку воріт.

Барселона як фінал тренера Реала, жертви Коноплянки, жах Неймара – топ-5 матчів вікенду, які варто дивитись

Вальядолід намагався зрівняти рахунок і зумів це зробити якраз в компенсований час. Після виходу на заміну Верде врятував бодай один пункт.

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 10 тур

Вальядолід – Еспаньйол – 1:1

Голи: Верде, 90+1 – Іглесіас, 20

Іспанія10 турЕстадіо Хосе Сорілья (Вальядолід)

Вальядолід - Еспаньйол: П'ятниця 26 жовтня 2018

Вальядолід
Матч завершено
1 : 1
Еспаньйол
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Відеоновини Іспанія Еспаньйол Еспаньйол Вальядолід Вальядолід Вальядолід - Еспаньйол
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
37
хв
Лаціо
21:30
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук