Вальядолід – Еспаньйол – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Вальядолід врятувався від поразки у матчі 11-го турі чемпіонату Іспанії проти Еспаньйола. Дивіться відео голів та огляд матчу.

При досить рівній грі Еспаньйолу пощастило відкрити рахунок, який і протримався до 90+1 хвилини. Перший гол в зустрічі було забито в середині першого тайму: Мелендо перехопив м'яч і одразу віддав на Іглесіаса. Борха наближався до штрафного і раптовим потужним ударо з-під захисника влучив у дев'ятку воріт.

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Вальядолід намагався зрівняти рахунок і зумів це зробити якраз в компенсований час. Після виходу на заміну Верде врятував бодай один пункт.

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 10 тур

Вальядолід – Еспаньйол – 1:1

Голи: Верде, 90+1 – Іглесіас, 20