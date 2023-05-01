Вальядолід – Атлетіко – 2:5 – відео голів і огляд яскравого матчу
Атлетіко в результативному матчі Прімери переграв Вальядолід. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".
Атлетіко та Вальядолід видали ефективну битву з 7 голами. Спершу "матрацники" домінували. Моліна з класного пасу Хіменеса відкрив рахунок, а через кілька хвилин уругвайцю віддали борг – Грізманн ідеально навісив зі штрафного. Антуан до перерви оформив ще один асист, допомігши забити Мораті.
Вальядолід несподівано повернувся в гру та відквитав два м'ячі: Ларін з пенальті та Ескудеро після кутового. Однак Атлетіко довів справу до логічного завершення. Гості спровокували автогол у ворота суперника, а крапку на контратаці поставив Депай, протягнувши м'яч через пів поля.
Мората повернув лідерство серед іспанських бомбардирів і допоміг Атлетіко з розгромом