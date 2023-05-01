Атлетіко та Вальядолід видали ефективну битву з 7 голами. Спершу "матрацники" домінували. Моліна з класного пасу Хіменеса відкрив рахунок, а через кілька хвилин уругвайцю віддали борг – Грізманн ідеально навісив зі штрафного. Антуан до перерви оформив ще один асист, допомігши забити Мораті.

Вальядолід несподівано повернувся в гру та відквитав два м'ячі: Ларін з пенальті та Ескудеро після кутового. Однак Атлетіко довів справу до логічного завершення. Гості спровокували автогол у ворота суперника, а крапку на контратаці поставив Депай, протягнувши м'яч через пів поля.

Мората повернув лідерство серед іспанських бомбардирів і допоміг Атлетіко з розгромом