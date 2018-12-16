Вальядолід – Атлетіко – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Мадридський Атлетіко в напруженому поєдинку 16-го туру Ла Ліги вирвав перемогу у Вальядоліда. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів зустрічі.

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 16-й тур

Вальядолід – Атлетіко – 2:3

Голи: Калеро, 57, Сауль, 63 (автогол) – Калініч, 26, Грізманн, 45 (пен), 80

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Сюжет поєдинку був гідним голлівудського трилера. Ще до перерви Атлетіко зусиллями Калініча та Грізманна, здавалося, забезпечив собі комфортну перевагу.

Однак, на старті другого тайму Вальядолід упродовж шести хвилин двічі забив найкращому кіперу чемпіонату Яну Облаку та максимально закрутив інтригу. Зрештою, 3 очки здобули "матрацники" – форвард мадридців Антуан Грізманн оформив дубль на 80-й хвилині.