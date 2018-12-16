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Вальядолід – Атлетіко – 2:3 – відео голів та огляд матчу

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Вальядолід – Атлетіко – 2:3 – відео голів та огляд матчу
Вальядолід – Атлетіко / твіттер Вальядоліда

Мадридський Атлетіко в напруженому поєдинку 16-го туру Ла Ліги вирвав перемогу у Вальядоліда. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів зустрічі.

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 16-й тур

Вальядолід – Атлетіко – 2:3

Голи: Калеро, 57, Сауль, 63 (автогол) – Калініч, 26, Грізманн, 45 (пен), 80

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Сюжет поєдинку був гідним голлівудського трилера. Ще до перерви Атлетіко зусиллями Калініча та Грізманна, здавалося, забезпечив собі комфортну перевагу.

Однак, на старті другого тайму Вальядолід упродовж шести хвилин двічі забив найкращому кіперу чемпіонату Яну Облаку та максимально закрутив інтригу. Зрештою, 3 очки здобули "матрацники" – форвард мадридців Антуан Грізманн оформив дубль на 80-й хвилині.

Джерело: MEGOGO
Іспанія16 турЕстадіо Хосе Сорілья (Вальядолід)

Вальядолід - Атлетіко: Субота 15 грудня 2018

Вальядолід
Матч завершено
2 : 3
Атлетіко
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