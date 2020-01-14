Вальверде зворушливим листом попрощався з Барселоною

Колишній наставник Барселони Ернесто Вальверде звернувся до вболівальників "блаугранас" після свого звільнення з клубу.

"Мій час як тренера ФК Барселона закінчився. Це були інтенсивні два з половиною роки з самого початку. У той час я насолоджувався радісними моментами, святкуючи перемоги та трофеї, а також пережив і деякі складні моменти. Однак, передусім, я хотів би відзначити свій досвід роботи з вболівальниками та прихильність, яку проявляли до мене за час моєї роботи.

Барселона офіційно звільнила Вальверде та призначила Сетьєна

Я хотів би подякувати президенту Хосепу Марії Бартомеу та Раді директорів за те, що вони дали мені можливість тренувати першу команду та їхню віру в мене протягом усього цього часу. Я також хотів би подякувати всім людям, з якими я працював у Клубі за підтримку та за те, як вони ставилися до мене протягом двох з половиною сезонів.

Особлива подяка тим, хто працює в першій команді та з ким я розділив так багато моментів на базі Барселони та під час поїздок на виїзні матчі. Звичайно, я хотів би подякувати гравцям за всі зусилля, які дозволили нам завоювати чотири трофеї разом. З цього дня бажаю їм всієї удачі у світі, а також новому тренеру Кіке Сетьєну", – йдеться у листі Вальверде на офіційному сайті Барселони.

Нагадаємо, Барселона звільнила Ернесто Вальверде та призначила на посаду наставника Кіке Сетьєна. Після 19-ти турів Прімери чинний чемпіон Іспанії лідирує, випереджаючи Реал лише за додатковими показниками. В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів на Барселону очікує зустріч з Наполі.

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