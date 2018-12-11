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Вальверде зробив заяву щодо Дембеле, який знову порушив режим

10 грудня 23:51 378 Читать на русском
Вальверде зробив заяву щодо Дембеле, який знову порушив режим
Усман Дембеле / ФК Барселона

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде розповів про подальші дії відносно нападника Усмана Дембеле, який проспав тренування.

"Сталось те, що треба негайно вирішити. Найкращий варіант – допомогти гравцю, адже в нього неймовірний талант.

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Треба йому допомогти, тому що він молодий. У нього попереду довга кар'єра, ми хочемо витиснути з нього максимум, тому що знаємо, що коли він почувається добре, він може багато нам дати", – цитує Вальверде punchng.com.

Нагадаємо, наступного дня після матчу 15 туру Ла Ліги проти Еспаньйола (4:0), в якому француз відзначився красивим голом, він проспав тренування та запізнився на 2 години.

Теги
Іспанія Усман Дембеле Усман Дембеле Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде Барселона Барселона
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