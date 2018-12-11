Вальверде зробив заяву щодо Дембеле, який знову порушив режим

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде розповів про подальші дії відносно нападника Усмана Дембеле, який проспав тренування.

"Сталось те, що треба негайно вирішити. Найкращий варіант – допомогти гравцю, адже в нього неймовірний талант.

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Треба йому допомогти, тому що він молодий. У нього попереду довга кар'єра, ми хочемо витиснути з нього максимум, тому що знаємо, що коли він почувається добре, він може багато нам дати", – цитує Вальверде punchng.com.

Нагадаємо, наступного дня після матчу 15 туру Ла Ліги проти Еспаньйола (4:0), в якому француз відзначився красивим голом, він проспав тренування та запізнився на 2 години.