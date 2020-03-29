"Вальверде знущався з мене, а Сімеоне не потис руки": Гарі Невілл зганьбився в Іспанії, але зупинив Кріша примітивізмом

Легенда Манчестер Юнайтед і екс-наставник Валенсії – відверто про свій провальний тренерський досвід. Його знищували ЗМІ, колеги та підопічні.

Гері Невілл визнає власні помилки за короткий період тренерської кар'єри в Іспанії. Він робить це з "дивовижною чесністю" для телеканалу Sky Sports, який відтворює заяви легендарного гравця Манчестер Юнайтед у подкасті "Off Script". Багаторазовий переможець АПЛ запевняє, що не одразу прийняв пропозицію Пітера Ліма: "Зрештою, я погодився заради президента, хотів віддячити за довіру".

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"Озираючись назад, останнє, що було потрібно Валенсії, – це недосвідчений тренер, а останнє, що було потрібно мені, – це недосвідчений персонал", – зізнається Невілл, який після успішної кар'єри футболіста працював коментатором і помічником наставника збірної Англії. – Я прийняв це рішення за два дні, під впливом власної зарозумілості. Після двадцяти успішних років у одному з найбільш клубів планети я швидко дізнався, що брак належної кваліфікації ризикує перетворитись на болючий ляпас.

Я мав помітити попереджувальні знаки трохи раніше і налаштуватись на кризовий режим. Недооцінював роботу в іншій країні з величезними обов'язками. Це була моя помилка", – розповідає британець, який провів біля керма "кажанів" 28 матчів (10 перемог, 7 нічиїх, 11 поразок). – У мене було обмаль часу для підготовки ігор через вирішення внутрішніх конфліктів. Деякі футболісти залишились незадоволеними моїм призначенням, тож потрібно було розібратися з тими, хто не викладався на сто відсотків".

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Мабуть, його найсуворіше зізнання стосується слабкої тренерської кваліфікації: "Я не хотів проходити на тренування. Мені було соромно працювати через перекладача, адже я завжди добре комунікував з групою людей. Гравцям потрібен чіткий меседж, віра в процес. Я не дав їм цього. Єдине, чого мене навчила Валенсія, – це рішучість в прийнятті рішень. Коли спостерігаю за великими фахівцями, то помічаю, насамперед, рішучість, чіткість і послідовність... натомість я був слабким.

Я бачив, як брат розчаровується моєю роботою. На його очах руйнувався хтось дуже стійкий та сильний. Я завжди був прикладом для нього. Він не міг зрозуміти, чому інші люди ведуть колектив за собою, а я мовчки за цим спостерігаю". Очевидно, йдеться про Пако Аєстарана, який працював у тренерському штабі "кажанів" разом братами Невіллами, а згодом очолив команду.

"Іспанська преса виявилась безжальною. Я покидав прес-конференції з відчуттями, наче після допиту. Мене не підтримав жоден колега по професії. Були фахівці, які тактично знущались з нас, особливо Ернесто Вальверде, коли той ще очолював Атлетік. Він тричі за матч змінював систему гри і завжди був на крок попереду. Відчувалося, що він грається зі мною, як з малим хлопчиськом.

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Сімеоне душив мене повільно. Матч проти Атлетіко – це тортури протягом усіх 90 хвилин. В кінці гри я вирішив потиснути йому руку, і він просто пройшов повз. Мені це не сподобалось. Що б не сталося, ти повинен потиснути супернику руку. Хіба не так висловлюється повага?", – говорить Невілл.

Матч проти мадридського Реала був "апогеєм" тренерського таланту британця. Основний шмат роботи виконали агрономи Местальї: "Ми вирішили не підстригати газон і не поливати його, залишити все, як на фермі. Наша тактика – зробити так, щоб м'яч котився повільно, а прудконогі форварди "бланкос", Бейл і Роналду, не могли використовувати свою швидкість. Перед матчем Кріш підійшов до мене і промовив: "Зроби щось з травою". Я ж відповів, що це неможливо. Зрештою ми досягли більш-менш прийнятного результату (2:2).

Не шкодую, що прийняв той виклик. Я не був готовим, не пристосувався до складних обставин, але мені подобалось місто і люди. Було б помилкою відмовитись, а потім картати себе через втрачену можливість. Інколи все відбувається не так, як би нам цього хотілось, але ми стаємо лише сильнішими". Після невдалого іспанського періоду Невілл повернувся на телебачення, де й працює донині.

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