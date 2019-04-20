Вальверде зізнався, кого вважає найкращим тренером у світі

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде поділився думкою про наставника Манчестер Сіті Хосепа Гвардіолу.

"Гвардіола, без сумніву, є найкращим тренером у світі. Виліт з Ліги чемпіонів цього не змінить", – цитує Вальверде Marca.

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У нинішньому сезоні Ліги чемпіонів Манчестер Сіті дійшов до стадії 1/4 фіналу. Суперником "містян" був лондонський Тоттенхем. Перша зустріч відбулася в столиці Англії і завершилася з рахунком 1:0 на користь "шпор". У матчі-відповіді перемогу здобула команда Гвардіоли з рахунком 4:3. Тоттенхем вийшов у півфінал завдяки правилу виїзного гола.

Нагадаємо, Хосеп очолював Барселону з 2008 по 2012 рік. Під керівництвом іспанського фахівця "синьо-гранатові" двічі виграли Лігу чемпіонів.

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