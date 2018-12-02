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Вальверде здивований, що Мессі не потрапив до списку претендентів на "Золотий м'яч"

14:20 307 Читать на русском
Вальверде здивований, що Мессі не потрапив до списку претендентів на "Золотий м'яч"
Мессі та Вальверде / AP

Головний тренер іспанської Барселони Ернесто Вальверде не розуміє, чому лідера каталонців Ліонеля Мессі немає серед претендентів на "Золотий м'яч".

"Я, так само як і все, здивований, що Мессі немає серед претендентів на "Золотий м'яч".

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Це дивно, адже він був найкращим гравцем у Лізі чемпіонів. Та такі питання вирішуємо не ми, все залежить від УЄФА", – зазначив Вальверде в коментарі Marca.

Нагадаємо, що переможцем цьогорічного фіналу ЛЧ став мадридський Реал, а найкращим бомбардиром турніру став тоді ще форвард "галактікос" Кріштіану Роналду. Натомість Барселона під керівництвом Вальверде вилетіла від італійської Роми на стадії 1/4 фіналу, а Мессі забив лише 6 м'ячів.

Церемонія нагородження "Золотим м'ячем" від France Football відбудеться 3 грудня в Парижі.

Теги
Іспанія Барселона Барселона Ліонель Мессі Ліонель Мессі Золотий м'яч Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде
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