Вальверде здивований, що Мессі не потрапив до списку претендентів на "Золотий м'яч"

Головний тренер іспанської Барселони Ернесто Вальверде не розуміє, чому лідера каталонців Ліонеля Мессі немає серед претендентів на "Золотий м'яч".

"Я, так само як і все, здивований, що Мессі немає серед претендентів на "Золотий м'яч".

Роналду не отримає "Золотий м'яч" та пропустить церемонію нагородження, – журналіст

Це дивно, адже він був найкращим гравцем у Лізі чемпіонів. Та такі питання вирішуємо не ми, все залежить від УЄФА", – зазначив Вальверде в коментарі Marca.

Нагадаємо, що переможцем цьогорічного фіналу ЛЧ став мадридський Реал, а найкращим бомбардиром турніру став тоді ще форвард "галактікос" Кріштіану Роналду. Натомість Барселона під керівництвом Вальверде вилетіла від італійської Роми на стадії 1/4 фіналу, а Мессі забив лише 6 м'ячів.

Церемонія нагородження "Золотим м'ячем" від France Football відбудеться 3 грудня в Парижі.