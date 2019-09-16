Вальверде: Завтра вирішимо, чи зіграє Мессі проти Борусії Д

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде прокоментував можливий вихід Ліонеля Мессі на поле в матчі 1 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Борусії Д.

"Завтра вирішимо, чи зіграє Мессі. Фаті? Я не говорив з ним багато. Не люблю ці історії з порадами, хоча я з ним поговорю. Подивимось, чи він зіграє, це не для того, щоб побити якийсь рекорд. Ми зачаровані ним.

Мессі потрапив у заявку на матч проти Борусії Д

Поразка від Ліверпуля? Є моменти, коли програєш і мусиш підніматись. Ми добре проводили весь сезон окрім одного матчу. Це в минулому. Зараз розпочався новий сезон і ми повинні зосередитись на ньому", – цитує Вальверде Mundo Deportivo.

Матч Борусія Д – Барселона відбудеться 17 вересня о 22:00 за київським часом.

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