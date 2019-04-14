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"Я задоволений", – Вальверде прокоментував нічию Барселони з Уескою

07:30 236 Читать на русском
"Я задоволений", – Вальверде прокоментував нічию Барселони з Уескою
Барселона зіграла внічию з Уескою

Головний тренер "блаугранас" Ернесто Вальверде прокоментував нульову нічию Барселони з Уескою.

 

"У нас в складі було багато змін, деякі хлопці грали дебютний матч у складі Барселони. Тому ми задоволені нічиєю, враховуючи який склад сьогодні був. Ми могли більше зробити в атаці, але в цілому все добре.

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Безумовно, ми налаштовані вигравати в кожному матчі, але зараз такий період, коли є матчі в Лізі чемпіонів, нам треба було дати відпочинок основним гравцям команди.

Гра вийшла важкою. Можливо, якби ми не обіграли мадридський Атлетіко, то грали б іншим складом. Звичайно, ми могли б домогтися іншого результату, але в цілому я задоволений", – передає слова Вальверде Marca.

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде Уеска - Барселона
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