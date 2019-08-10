Вальверде: Я не думаю про трансфер Неймара

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде прокоментував можливе повернення Неймара.

"Я не думаю про трансфер Неймара, я думаю про гру з Наполі. Ми не знаємо, що станеться, подивимося. Зараз це домисли, гравець знаходиться в іншому місці, а я працюю з тими, хто у мене є.

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Я завжди задоволений своєю командою, у мене хороші гравці. У минулому сезоні ми були майже ідеальні. Ми внесли істотні корективи до складу і намагаємося стати кращими", – цитує Вальверде AS.

Наразі у ЗМІ активно поширюється інформація, що Неймар замість Барселони може перейти в Реал.

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