Вальверде: Всі команди нашої групи хотіли б помінятися місцями з Барселоною

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде розповів про підготовку своєї команди до матчу 5 туру Ліги чемпіонів проти Борусії Д.

"Найкращий спосіб перемогти – це створювати шанси і зробити так, щоб суперники не мали жодного. Якщо у вас є м'яч, і ви не створюєте шансів, то щось явно не так. Ми хочемо здобувати результати завдяки нашому стилю гри. Ми завжди прагнемо атакувати, але іноді суперник не дозволяє нам чи ускладнює нам гру.

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Матч проти Борусії – дуже важливий з точки зору кваліфікації у плей-офф, і для них теж. Якщо ми переможемо, то будемо на вершині групи, і, звичайно, ми цього хочемо. Ми сильні вдома, і здобутки від цієї гри будуть величезними. Дортмунд теж побореться. Будь-яка з інших трьох команд нашої групи помінялася б місцями з Барселоною, але ми не недооцінюємо Дортмунд", – наводить слова Вальверде сайт УЄФА.

Нагадаємо, після чотирьох турів саме каталонці очолюють групу F з 8 очками в активі. Слідом ідуть Борусія (7 пунктів), Інтер (4) і Славія (2).

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