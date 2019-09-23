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Вальверде впевнений, що криза Барселони скоро закінчиться

19:33 204 Читать на русском
Вальверде впевнений, що криза Барселони скоро закінчиться
Ернесто Вальверде / Сайт Барселони

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде переконаний, що команда зможе виправити своє становище після провального старту сезону.

2’ Рамон Азіз
65’ Альваро Вадільо
 
2’ Рамон Азіз
65’ Альваро Вадільо

"Нічого нового. На плечі всіх тренерів лягають величезні очікування. А в Барселоні вони ще більші. Я знаю, що я в тому становищі, коли потрібні результати. Тренер завжди в центрі уваги.

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Ми почали сезон не найкращим чином і повинні оговтатися. Ми повинні впоратися з цим спадом. Потрібно сконцентруватися на справах поточного сезону. У минулій кампанії у нас також були труднощі, але ми поверталися. А потім трапився провал з Ліверпулем.

Зараз у нас не найкращі результати у виїзних матчах, і ми повинні повернутися на переможний шлях. У світі футболу дуже швидко починають говорити про кризу. За три дні ти опиняєшся в кризі, а через три дні з неї виходиш, до цього треба прагнути. На цьому тижні потрібно набрати шість очок, щоб всі заспокоїлися", – наводить слова Вальверде Marca.

Нагадаємо, Барселона не змогла забити жодного голу у своїх двох останніх матчах – нічия 0:0 проти Борусії Дортмунд в Лізі чемпіонів і поразка 0:2 у грі чемпіонату проти Гранади.

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Барселона Барселона Іспанія Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде Гранада - Барселона
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