Вальверде вказав на слабке місце Барселони

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде зізнався, що каталонці ще попрацюють на трансферному ринку.

"Це правда, що у нас були деякі проблеми на лівому краю оборони. Можливо, що хтось може ще прийти на цю позицію. Ми відкриті для підписання нових гравців до останнього дня і подивимося, що станеться.

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Дембеле? Ми бачимо, що він все краще розуміє нашу командну гру. Сподіваюся, в цьому році для нього все складеться якнайкраще", – цитує Вальверде Mundo Deportivo.

Нагадаємо, на позиції лівого оборонця у Барсі основним гравцем є 30-річний Жорді Альба.

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