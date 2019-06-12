Вальверде визначився з фаворитом, якого хоче підписати в напад Барселони – на форварда полює Атлетіко

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде шукає для команди ще одного нападника.

Наставник каталонців наполягає на трансфері нападника Реал Сосьєдада Мікеля Оярсабаля, повідомляє Sport.es.

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Вальверде вважає, що перспективний форвард зможе легко вписатися в ігрову модель Барселони і стати чудовим підписанням на майбутнє.

У контракті 22-річного футболіста прописана опція викупу за 70 мільйонів євро. Окрім того, у його запрошенні зацікавлений мадридський Атлетіко, який шукає заміну Антуану Грізманну.

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В минулому сезоні Оярсабаль провів за Реал Сосьєдад 37 матчів у чемпіонаті Іспанії, в яких забив 13 голів та віддав 2 гольові передачі.