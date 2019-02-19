Вальверде: Вдома Ліон дуже потужний

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде поділився очікуваннями від першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліона.

"Ми очікуємо цього матчу. Ми знаємо, що Ліон чудова команда і вони ще не програли цей поєдинок. Вдома вони дуже потужні. Матч буде складним.

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Це правда, що в деяких поєдинках ми не використовували своїх моментів, хоча граємо в атакувальний футбол. Треба зіграти чудово і спробувати перемогти. Не треба розраховувати на матч-відповідь, лише на цей.

У Ліона прекрасні футболісти. Менді хороший латераль, Фекір фундаментальний гравець, Депай, Траоре... Подобається те, що вони люблять атакувати і намагатимуться пресингувати нас", – цитує Вальверде AS.

Матч Ліон – Барселона відбудеться 19 лютого о 22:00 за київським часом.

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