toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЧЕЛСІ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛІВЕРПУЛЬ - БАВАРІЯ ЛІОН - БАРСЕЛОНА

Вальверде: Вдома Ліон дуже потужний

00:15 3 Читать на русском
Вальверде: Вдома Ліон дуже потужний
Ернесто Вальверде / ФК Барселона

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде поділився очікуваннями від першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліона.

"Ми очікуємо цього матчу. Ми знаємо, що Ліон чудова команда і вони ще не програли цей поєдинок. Вдома вони дуже потужні. Матч буде складним.

"Мессі неможливо зупинити", – тренер Ліона Женезіо

Це правда, що в деяких поєдинках ми не використовували своїх моментів, хоча граємо в атакувальний футбол. Треба зіграти чудово і спробувати перемогти. Не треба розраховувати на матч-відповідь, лише на цей.

У Ліона прекрасні футболісти. Менді хороший латераль, Фекір фундаментальний гравець, Депай, Траоре... Подобається те, що вони люблять атакувати і намагатимуться пресингувати нас", – цитує Вальверде AS.

Матч Ліон – Барселона відбудеться 19 лютого о 22:00 за київським часом.

Ліон – Барселона: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Ліга чемпіонів1/8 фіналуЛюм'єр (Ліон)

Ліон - Барселона: Вівторок 19 лютого 2019

Ліон
до матчу
21
год
:
40
хв
Барселона
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Іспанія Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде Ліон - Барселона Барселона Барселона Ліон Ліон
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
40
хв
Ліверпуль
22:00
Баварія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук