Вальверде: Вдома Ліон дуже потужний

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде поділився очікуваннями від першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліона.
"Ми очікуємо цього матчу. Ми знаємо, що Ліон чудова команда і вони ще не програли цей поєдинок. Вдома вони дуже потужні. Матч буде складним.
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Це правда, що в деяких поєдинках ми не використовували своїх моментів, хоча граємо в атакувальний футбол. Треба зіграти чудово і спробувати перемогти. Не треба розраховувати на матч-відповідь, лише на цей.
У Ліона прекрасні футболісти. Менді хороший латераль, Фекір фундаментальний гравець, Депай, Траоре... Подобається те, що вони люблять атакувати і намагатимуться пресингувати нас", – цитує Вальверде AS.
Матч Ліон – Барселона відбудеться 19 лютого о 22:00 за київським часом.
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