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Вальверде узгодив свій відхід з Барселони, – журналіст

19:00 1663 Читать на русском
Вальверде узгодив свій відхід з Барселони, – журналіст
Ернесто Вальверде / фото із соцмереж

Іспанський журналіст Гонсало Міро повідомив, що головний тренер Барселони Ернесто Вальверде покине клуб після закінчення поточного сезону.

"Вальверде завершить свою співпрацю з Барселоною в червні. Таке рішення було прийняте ним і клубом", – наводить слова Міро El Golazo De Gol.

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Нагадаємо, Вальверде очолив Барселону влітку 2017 року. Під його керівництвом команда виграла чотири трофеї – два чемпіонати, Кубок і Суперкубок Іспанії.

Контракт 55-річного фахівця з каталонським клубом розрахований до літа поточного року. Раніше він також тренував Атлетік, Еспаньйол, Олімпіакос, Вільяреал і Валенсію.

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14:07
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Іспанія Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде Барселона Барселона
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