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Вальверде: У всіх команд є чудові гравці, а у Барселони – найкращий

21:02 9 Читать на русском
Вальверде: У всіх команд є чудові гравці, а у Барселони – найкращий
Ліонель Мессі та Ернесто Вальверде / фото із соцмереж

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде поділився думкою про гру аргентинського нападника Ліонеля Мессі в переможному матчі 25-го туру чемпіонату Іспанії з Севільєю (4:2).

"Це важлива перемога, але вона не означає, що титул наполовину наш. Попереду ще багато матчів. У всіх команд є чудові гравці, а у нас – найкращий. Крім того, що перший гол Мессі був дуже гарним, він ще виявився вкрай важливим для нас. Це був дуже складний удар.

Севілья – Барселона – 2:4 – відео голів та огляд матчу

Мессі – чудовий гравець, який робить результат. Він найкращий у світі не тому, що забиває три голи, а тому, що робить це в потрібний час і в потрібному місці", – цитує Вальверде El Chiringuito TV.

Нагадаємо, у звітному матчі аргентинець став автором трьох забитих м'ячів, а також віддав одну результативну передачу.

Барселона перемогла на виїзді Севілью завдяки хет-трику Мессі та закріпила лідерство у Ла Лізі

Іспанія25 турРамон Санчес Пісхуан (Севілья)

Севілья - Барселона: Субота 23 лютого 2019

Севілья
Матч завершено
2 : 4
Барселона
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Іспанія Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде Севілья - Барселона Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона
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