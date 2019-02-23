Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде поділився думкою про гру аргентинського нападника Ліонеля Мессі в переможному матчі 25-го туру чемпіонату Іспанії з Севільєю (4:2).

"Це важлива перемога, але вона не означає, що титул наполовину наш. Попереду ще багато матчів. У всіх команд є чудові гравці, а у нас – найкращий. Крім того, що перший гол Мессі був дуже гарним, він ще виявився вкрай важливим для нас. Це був дуже складний удар.

Севілья – Барселона – 2:4 – відео голів та огляд матчу

Мессі – чудовий гравець, який робить результат. Він найкращий у світі не тому, що забиває три голи, а тому, що робить це в потрібний час і в потрібному місці", – цитує Вальверде El Chiringuito TV.

Нагадаємо, у звітному матчі аргентинець став автором трьох забитих м'ячів, а також віддав одну результативну передачу.

Барселона перемогла на виїзді Севілью завдяки хет-трику Мессі та закріпила лідерство у Ла Лізі