Вальверде: Сподіваємося, що Суперкубок стане нашим першим трофеєм у новому сезоні

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде поділився думками перед матчем за Суперкубок Іспанії проти Севільї.

"Ми повернулися з туру, і деяким гравцям все ще необхідно адаптуватися. Але ми тренуємося на межі можливостей, і футболісти налаштовані вкрай серйозно.

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Обидві команди мають рівні шанси на перемогу, але у мене є передчуття, що сьогодні ми завоюємо перший трофей в сезоні", – цитує Вальверде видання RFEF.

Нагадаємо, сьогодні, 12 серпня, відбудеться матч за Суперкубок Іспанії, де зустрінуться Барселона та Севілья, початок о 23:00. Раніше Королівська іспанська футбольна федерація прийняла рішення, що доля Суперкубка вирішуватиметься за підсумками одного матчу, а не двох, як було раніше.

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