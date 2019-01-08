Вальверде сказав Муніру, що не ставитиме його у склад, поки той не продовжить контракт, – агент футболіста

Агент Муніра Ель-Хаддаді розповів про відсутність ігрової практики у свого клієнта.

"Перед грою з Сельтою тренер Барселони підніс сюрприз Муніру, сказавши, що той не потрапить до складу, поки не продовжить контракт.

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Мунір бачить, що обіцянки щодо ігрової практики, які давалися керівництвом клубу і особисто головним тренером Вальверде, не виконані.

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Мій клієнт прекрасно пам'ятає, що у нього є контракт до літа, якого він зобов'язаний дотримуватися. Є багато зацікавлених команд, але угод ні з ким не укладено", – цитує агента Муніра Marca.