Вальверде розкритикував гру Барселони попри перемогу над Реалом

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде прокоментував перемогу над Реалом у півфіналі Кубка Іспанії.

"Вони грали краще в першому таймі, а ми вибрали не притаманний для нас захисний футбол.

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Ми втрачали м'яч у небезпечних зонах, що могло коштувати нам пропущеного гола. Це не була хороша гра для нас, треба це визнати.

Ми забили 3 голи, але не мали багато моментів. Увесь інший час все було навпаки. Футбол не може бути випадковим, як у цьому матчі. У Лізі чемпіонів ми завдали 25 ударів по воротах, але не забили. Люди казали, що у нас криза.

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Гра в суботу матиме таку саму важливість, і треба покращуватись, щоб перемогти, адже Прімера – це турнір, який ми всі хочемо виграти", – цитує Вальверде Marca.