Вальверде: Реал буде прагнути позбутися гіркоти від попередньої поразки проти Барселони

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде поділився очікуваннями напередодні матчу 26-го туру чемпіонату Іспанії проти Реала.

"Тепер ми граємо за очки, це зовсім інший турнір. У двох матчах проти однієї команди дуже складно повторити результат, але ми спробуємо виграти, оскільки Ла Ліга цього вимагає. Ми хочемо перемогти, це дасть змогу збільшити відрив від прямого конкурента.

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Коли команда виграє, їй додається впевненості у наступних матчах, а коли ви програєте, то хочете якомога швидше виправити ситуацію. Наш суперник буде прагнути позбутися гіркоти від попередньої поразки. Реал та Барселона – дві команди, які борються за чемпіонство. Результат може бути будь-яким, немає жодних гарантій.

Ми не думаємо занадто багато про те, як втрати суперника можуть допомогти нам виграти. Барселоні варто сконцентруватися на боротьбі за титул. До того ж, крім Реала, є ще й Атлетіко. В Ла Лізі настає вирішальний етап сезону, і розпочнеться він завтра.

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Для стримання Вінісіуса у нас немає нічого особливого, ніякого конкретного плану. Всі футболісти команди повинні бути уважними зним. Бразилець – гравець, який позбавляє суперника балансу. На це потрібно звертати увагу. Але в Реала також є Бейл, Бензема та Лукас", – цитує Вальверде Marca.