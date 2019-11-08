Вальверде прокоментував ймовірний конфлікт Мессі та Грізманна

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде порадив Антуану Грізманну набратися терпіння і звикати до вимог каталонського клубу.

Минулого місяця Грізманн заявив, що йому непросто налагодити стосунки з Ліонелем Мессі. Іспанська преса в п'ятницю повідомила, що футболісти не спілкуються один з одним.

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"Зараз про це багато розмов, але все простіше, ніж здається. Я розумію, що Грізманн звик до футболу, який дещо відрізняється від нашого. Антуан повинен звикнути до нашого стилю і своїх одноклубників.

У Неймара теж були складнощі в перший рік, тому що адаптуватися складно, але коли налагодиш взаємозв'язки, все встане на свої місця", – сказав Вальверде на прес-конференції перед матчем із Сельтою.

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