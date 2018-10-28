Вальверде прокоментував травму Мессі та свій контракт з Барселоною

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде прокоментував інформацію про продовження контракту з "блаугранас", а також відреагував на травму Ліонеля Мессі.

"Мессі є величезною втратою. Ми знаємо, що він робить для нас і як реагує суперник, коли бачить його на полі. У нас є гравці, які можуть замінити Лео, але попереду кілька важких ігор", – цитує Вальверде офіційний сайт Барселони.

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"Моє майбутнє в Барсі залежить не від мене, я не переймаюсь. Я сконцентрований на двох наступних матчах, а галас навколо команди є звичайною справою, нічого з цим не зробиш",– передає слова тренера Барселони goal.com.

"Зараз ми сфокусовані на Інтері та Реалі і подивимось, чи ми зможемо перемогти", – цитує Ернесто Marca.

Наступного тижня "блаугранас" чекають матч Ліги чемпіонів проти Інтера 24 жовтня та поєдинок Ла Ліги проти Реала 28 жовтня.

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