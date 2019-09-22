Вальверде прокоментував провал Барселони у матчі з Гранадою

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде поділився думкою щодо чергової втрати очок у матчі чемпіонату Іспанії.

"Мене турбує наша гра. На виїзді у нас не виходить виступати добре.

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У атакувальній третині нам не вистачає сил. Це вже траплялося в матчах з Борусією, Осасуною... Постараємося стати кращими. Я відчуваю відповідальність за те, що сталося. Я злий, ми не заслуговували на перемогу. Ми повинні визнати заслуги суперника. Нас побили, вони могли забити більше", – цитує наставника каталонців Chiringuito.

Нагадаємо, Барселона має в активі лише 7 очок після 5 турів Прімери, що стало найгіршим стартом команди за останні 25 років.

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