Вальверде прокоментував перемогу над Манчестер Юнайтед

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде вважає, що команда має поліпшувати свої дії на початку матчу.

"Нам потрібно поліпшити свої дії на початку матчу. Однак ми швидко виправилися, нам вдалося знайти вихід з ситуації. Ми завжди знаємо, що Мессі проявить себе. І не тільки в певному моменті, щоб забити гол, але і щоб підтримати гру всієї команди.

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До Барселони завжди підвищені вимоги, тому що ми повинні перемагати скрізь, завжди грати добре і яскраво, забивати голи. Нас критикують, але всі ми люди. Ми робимо помилки і повинні розуміти, як вистояти в цьому світі.

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Ліверпуль або Порту? Це Ліга чемпіонів, ніхто не може собі щось гарантувати. Ліверпуль набрав хороший хід, але подивимося, що станеться", – цитує Вальверде Mundo Deportivo.