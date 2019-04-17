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Вальверде прокоментував перемогу над Манчестер Юнайтед

10:47 548 Читать на русском
Вальверде прокоментував перемогу над Манчестер Юнайтед
Ернесто Вальверде / Соцмережі

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде вважає, що команда має поліпшувати свої дії на початку матчу.

16’ Ліонель Мессі
20’ Ліонель Мессі
61’ Філіппе Коутінью
 
16’ Ліонель Мессі
20’ Ліонель Мессі
61’ Філіппе Коутінью

"Нам потрібно поліпшити свої дії на початку матчу. Однак ми швидко виправилися, нам вдалося знайти вихід з ситуації. Ми завжди знаємо, що Мессі проявить себе. І не тільки в певному моменті, щоб забити гол, але і щоб підтримати гру всієї команди.

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До Барселони завжди підвищені вимоги, тому що ми повинні перемагати скрізь, завжди грати добре і яскраво, забивати голи. Нас критикують, але всі ми люди. Ми робимо помилки і повинні розуміти, як вистояти в цьому світі.

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Ліверпуль або Порту? Це Ліга чемпіонів, ніхто не може собі щось гарантувати. Ліверпуль набрав хороший хід, але подивимося, що станеться", – цитує Вальверде Mundo Deportivo.

Теги
Ліга чемпіонів Барселона Барселона Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде Барселона - Манчестер Юнайтед
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