Вальверде прокоментував чутки про дзвінки Неймара з проханням повернути його в Барселону

Наставник Барселони Ернесто Вальверде не підтвердив інформацію про бажання Неймара знову стати гравцем "блаугранас".

Нагадаємо, днями з'явилась інформація, що нападник ПСЖ Неймар 5 разів телефонував у Барселону з проханням повернути його. Форвард начебто розчарований перспективами паризького проекту та хоче повернутись в Іспанію.

"Як правило, люди частіше говорять про гравців, які виступають в інших клубах. Неймар – футболіст ПСЖ, а Барселона поважає цей клуб, тому тут нічого говорити.

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В будь-якому разі, я жодних дзвінків від нього не отримував. В пресі періодично з'являються різноманітні чутки", – цитує Вальверде Goal.com.

Бразилець перейшов у ПСЖ влітку 2017 року за рекордні 222 млн євро і вже встиг виграти всі внутрішні трофеї. Цей трансфер досі залишається рекордним в історії футболу.

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