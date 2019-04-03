Вільяреал – Барселона: Вальверде прокоментував божевільну нічию

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде вважає, що гра проти Вільяреала вийшла божевільною.

"Гра вийшла божевільною. Були періоди, коли ми могли без проблем забезпечити собі перемогу, були періоди, коли це легко міг зробити Вільяреал. У підсумку ми зрівняли рахунок. Це Ла Ліга.

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У кожному матчі потрібно боротися до кінця. Все залежить від результату. За рахунку 2:0 був момент у Коутинью, були ще моменти, і в таких ситуаціях необхідно бути зосередженіше. Суперник створив багато небезпечних моментів.

Що стосується Мессі, то штрафний був призначений дуже близько до воріт. Минулого разу він пробив прямо над стінкою, а в цей – точно від штанги. Він майстер", – цитує Вальверде AS.

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