Вальверде про розгром Реала: Барселоні було важливо повернути собі впевненість

Наставник Барселони Ернесто Вальверде спокійно відреагував на вражаючу перемогу своїх підопічних над Реалом (5:1).

"На початку другого тайму Реал продемонстрував гордість, властиву великим командам. Вони зробили так, що по всьому полю траплялися ситуації один в один. Вони внесли хаос в нашу гру і додали завдяки цьому. Реал створював моменти, але ми змогли перешкодити їм, а коли забили третій м'яч, справи пішли краще.

Барселона – Реал – 5:1 – відео голів та огляд матчу

У таких матчах можна дочекатися проблем. Пам'ятаю, як важко нам було, коли ми грали в Суперкубку рік назад, тепер прийшла черга мадридців.

Ми відреагували на зміни в схемі Реала, тому коли вони ризикували, ми змушували їх платити за це.

Класіко завжди має емоційний фактор. Було важливо повернути собі впевненість. Ми хочемо перемагати, але в той же час потрібно залишатися на ногах, тому що попереду важливі матчі", – цитує Вальверде видання Sport.es.

Нагадаємо, після перемоги Барселона набирає 21 пункт і повертається на вершину, посуваючи Атлетіко на другу позицію. Реал лише на 9-му місці, маючи в активі жалюгідні 14 очок (менше ніж половина від можливих).

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