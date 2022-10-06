"Я радий, що ми перемогли, але трохи розчарований, тому що могли забивати більше голів. Ми були налаштовані позитивно, кожен прагнув потрапити в заявку на матч. Нам доведеться продовжувати вдосконалюватися у реалізації та бути більш впевненими в результаті.

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Анчелотті заохочував нас продовжувати шукати гол, тому що ми не могли розслаблятися. 2:1 – хиткий рахунок. Ми зіграли добре, але нам потрібно трохи покращити захист, більше підключати півзахисників і перешкоджати супернику грати між лініями. Я повинен продовжувати покращуватися, попереду ще довгий шлях.

Дуже пишаюся нашою роботою. Ми набрали три очки, все ще лідируємо в таблиці та виграємо кожну гру. Ми будемо прагнути продовжувати перемагати в усіх іграх, що залишилися. Будемо насолоджуватися цією грою, іноді важкі перемоги набагато приємніші", – цитує Вальверде сайт Реала.

Підопічні Карло Анчелотті стали лідерами квартету з трьома перемогами. Друге протистояння з Шахтарем відбудеться 11 жовтня у Кракові.

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