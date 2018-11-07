Вальверде пояснив, чому Мессі не зіграв проти Інтера

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде поділився враженнями після матчу з Інтером в 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів.

"Ми провели хороший матч. Нашою головною метою було вийти з групи, але також було важливо перемогти і наблизитися до того, щоб вийти з першого місця. Ми показали чудовий футбол, не вистачало лише точності.

Інтер – Барселона – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Інтер наприкінці матчів і раніше добре себе проявляв, вони здобували багато очок. Але стривайте, ми дуже задоволені, що вийшли з групи за два тури до кінця.

Ми не хотіли ризикувати Лео. На тренуваннях ми можемо один одного поберегти, але ми знали, який матч нас сьогодні чекає. У матчах відбувається багато неконтрольованих падінь. Ми з ним це обговорили. Це не тренування.

Ми дуже задоволені Малкомом. Це гравець, який покладається на свій хороший удар.

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У Інтера було чітке ігрове завдання: атака і пресинг. У першому матчі вони не допускали багато моментів біля своїх воріт, як і в цьому. Ніколи не здаватися – це в їх ДНК. Вони відібрали три очки у Тоттенхема в останні п'ять хвилин і одне – у нас", – цитує Вальверде Marca.