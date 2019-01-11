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Вальверде пояснив, чому Коутінью втратив місце в основному складі Барселони

08:23 913 Читать на русском
Вальверде пояснив, чому Коутінью втратив місце в основному складі Барселони
Ернесто Вальверде / фото із соцмереж

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде після поразки від Леванте в першому матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії розповів про форму Філіппе Коутінью, оцінивши також дебют Джейсона Мурільйо.

"Коли я не випускав Дембеле, всі питали мене про нього. Тепер він грає, а Коутінью – ні, і все повторюється навпаки.

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Футболісти повинні працювати, щоб змінити становище. Він незадоволений, але повинен битися. Проте Коутінью багато нам дає і ще буде давати в майбутньому.
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Я задоволений виступом Мурільйо. Він показав свій досвід. Це був непростий матч для хлопців", – цитує Вальверде Marca.

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Кубок Іспанії1/8 фіналу, перші матчі

Леванте - Барселона: Четвер 10 січня 2019

Леванте
Матч завершено
2 : 1
Барселона
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Теги
Іспанія Барселона Барселона Філіппе Коутінью Філіппе Коутінью Джейсон Мурільйо Джейсон Мурільйо Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде Леванте - Барселона
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