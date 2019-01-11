Вальверде пояснив, чому Коутінью втратив місце в основному складі Барселони

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде після поразки від Леванте в першому матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії розповів про форму Філіппе Коутінью, оцінивши також дебют Джейсона Мурільйо.

"Коли я не випускав Дембеле, всі питали мене про нього. Тепер він грає, а Коутінью – ні, і все повторюється навпаки.

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Футболісти повинні працювати, щоб змінити становище. Він незадоволений, але повинен битися. Проте Коутінью багато нам дає і ще буде давати в майбутньому.

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Я задоволений виступом Мурільйо. Він показав свій досвід. Це був непростий матч для хлопців", – цитує Вальверде Marca.

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