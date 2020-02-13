Вальверде порівняв ганебні вильоти Барселони з Ліги чемпіонів від Ліверпуля та Роми

Колишній наставник Барселони Ернесто Вальверде поділився спогадами про невдалі кампанії у розіграшах Ліги чемпіонів 2018/19 та 2017/18.

"Для мене вони різні. В Римі ми погано закінчили гру, в той час як в Ліверпулі вони забили ранній гол, якого ми хотіли уникнути.

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В обох випадках один гол дозволив би нам пробитися далі, а в Лізі чемпіонів виграти дуже складно. Деякі турніри можуть залежати від одного матчу, однією ситуації, в чемпіонаті ж важливі твої виступи протягом року, на дистанції", – розповів Вальверде в інтерв'ю Marca.

Нагадаємо, іспанський фахівець покинув Барселону 14 січня, а йому на заміну "блаугранас" призначили Кіке Сетьєна.

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