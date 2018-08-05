Вальверде: Погба – чудовий гравець, але я не коментую чутки

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде прокоментував можливий перехід хавбека Манчестер Юнайтед Поля Погба в іспанський клуб.

"Очевидно, що Погба – чудовий гравець, але ми поважаємо тих, кто в інших клубах. Я не коментую чутки, які є навколо – це лише чутки.

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Багато імен фігурує в чутках, усі вони чудові гравці і ми їх поважаємо, але також поважаємо клуби, за які вони виступають", – цитує Вальверде Football Espana.

Поль Погба разом зі збірною Франції став переможцем чемпіонату світу-2018. У фіналі підопічні Дідьє Дешама в результативному матчі перемогли Хорватію з рахунком 4:2.

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Барселона цього літа вже підписала Клемана Лангле, Артура, Малкома та Артуро Відаля.