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Вальверде побоюється втрати Фаті через юнацький чемпіонат світу

21:13 132 Читать на русском
Вальверде побоюється втрати Фаті через юнацький чемпіонат світу
Ансу Фаті / Твіттер Барселони

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде поділився думкою щодо юного таланта Ансу Фаті, який отримав іспанське громадянство.

"Подивимося, чи викличуть його. Перед цим буде чимало паперової роботи.

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Якщо його викличуть, це стане проблемою, оскільки Фаті багато дає нашій команді. Ми будемо обережними і почекаємо. Подивимося, що зрештою станеться", – наводить слова Вальверде Sport-english.

Нагадаємо, юнацька збірна Іспанії візьме участь у чемпіонаті світу U-17, який триватиме з 26 жовтня по 17 листопада у Бразилії. Таким чином Фаті може пропустити кілька матчів Барселони, які відбудуться в цей період.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде Ансу Фаті Ансу Фаті
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