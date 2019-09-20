Вальверде побоюється втрати Фаті через юнацький чемпіонат світу

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде поділився думкою щодо юного таланта Ансу Фаті, який отримав іспанське громадянство.

"Подивимося, чи викличуть його. Перед цим буде чимало паперової роботи.

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Якщо його викличуть, це стане проблемою, оскільки Фаті багато дає нашій команді. Ми будемо обережними і почекаємо. Подивимося, що зрештою станеться", – наводить слова Вальверде Sport-english.

Нагадаємо, юнацька збірна Іспанії візьме участь у чемпіонаті світу U-17, який триватиме з 26 жовтня по 17 листопада у Бразилії. Таким чином Фаті може пропустити кілька матчів Барселони, які відбудуться в цей період.

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