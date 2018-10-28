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Вальверде підтвердив, що Дембеле може вийти в старті проти Реала

27 жовтня 19:21 181
Вальверде підтвердив, що Дембеле може вийти в старті проти Реала
Усман Дембеле / ФК Барселона

Голоний тренер Барселони Ернесто Вальверде прокоментував інцидент із запізненням Усмана Дембеле на командний збір перед матчем 3 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Інтера.

"Мене турбують футбольні якості гравців, що вони можуть на полі. Він запізнився в інший день, це правда.

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Коли у нас була передматчева зустріч, Усман був на місці разом з усіма. Не думаю, що журналістам треба виривати з контексту і казати, чому Дембеле не грав.

Він молодий, ми очікуємо багато від нього. Ми сконцентрувались на спортивних якостях", – цитує Вальверде офіційний сайт Барселони.

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Барселона - Реал Мадрид: Неділя 28 жовтня 2018

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