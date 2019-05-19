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Вальверде підтвердив переговори з Грізманном

19 травня 10:56 502 Читать на русском
Вальверде підтвердив переговори з Грізманном
Антуан Грізманн / EFE

Керманич іспанської Барселони Ернесто Вальверде зізнався, що клуб почав перемовини з нападником мадридського Атлетіко Антуаном Грізманном.

"Справді, тривають переговори, та сезон ще не завершено.

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Ми ще маємо зіграти фінал Кубка Іспанії. Наразі зосередимося на тому, що є шанс виграти два титули. А вже потім з'явиться час обговорити решту справ. Побачимо, що станеться. Грізманн – відмінний гравець, і про це ми завжди казали", – цитує Вальверде Sky Sports.

Нагадаємо, що французький форвард може перебратися на Камп Ноу в літнє трансферне вікно. Він вже попрощався з Атлетіко й заявив про готовність до нових викликів.

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