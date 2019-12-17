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БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД РОМАН ЗОЗУЛЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Вальверде перед Ель Класіко відреагував на цькування Зозулі

18:58 2647 Читать на русском
Вальверде перед Ель Класіко відреагував на цькування Зозулі
Ернесто Вальверде / EFE

Головний тренер іспанської Барселони Ернесто Вальверде на прес-конференції перед матчем проти мадридського Реала обтічно торкнувся головної теми останніх днів в Іспанії – скандалу навколо українського форварда Романа Зозулі та псевдовболівальників Райо Вальєкано.

"Я зовсім не боюсь, що в завтрашній грі станеться щось подібне.

Зозуля та інші гравці Альбасете були обурені діями фанатів Райо, – тренер команди українця

Люди можуть висловлювати свою думку, допоки є повага до інших. Футбол повинен об'єднувати всіх, а не розділяти", – цитує Вальверде Marca.

Нагадаємо, матч 20-го туру Сегунди Райо Вальєкано – Альбасете був зупинений через ганебні вигуки фанатів господарів на адресу Романа Зозулі. У поточному сезоні Сегунди український форвард провів 17 матчів, в яких відзначився трьома голами та асистом.

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Теги
Іспанія Зозуля скандал Райо Вальєкано Альбасете Альбасете Роман Зозуля Роман Зозуля Барселона Барселона Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде
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