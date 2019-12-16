Вальверде оцінив жеребкування плей-офф Ліги чемпіонів

Головний тренер іспанської Барселони Ернесто Вальверде прокоментував результати жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ. Суперником "блаугранас" на цій стадії стане італійський Наполі.

"Як ми й очікували, дістався складний суперник. У передсезонний період ми вже грали з ними, хоча це не має жодного значення.

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Минуло кілька місяців, тепер у них новий тренер. Хоч вони не надто добре стартували в Серії А, та відмінно виступили в Лізі чемпіонів. Думаю, що це складний суперник, у якого прекрасна атмосфера на домашній арені.

Вони мають чудових гравців: Аллан, Мертенс, Інсіньє. У передсезонці вони продемонстрували, що в них якісний центр поля, вони добре грають. Побачимо, коли настане час матчу", – цитує Вальверде Marca.

Відзначимо, що перший поєдинок дуелі Наполі – Барселона запланований на 25 лютого. Розпочнуть з'ясовувати стосунки команди на неаполітанському Сан-Паоло.

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