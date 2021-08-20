Вальверде оцінив свої шанси повернутися до тренерської діяльності – після Барселони довелося влаштувати довгу відпустку
07:30 - Читать на русском
Екс-тренер Барселони та Атлетіка Ернесто Вальверде зізнався, що може змусити його відновити кар'єру.
"Так, гадаю, це цілком можливо. Це повинно бути щось інше, з особливим стимулом і мотивацією.
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Після від'їзду з Барси мені було потрібно трохи вільного часу. Я хотів скористатися можливістю подорожувати, хоча з пандемією... Наразі я не впевнений, що буду робити далі", – наводить слова Вальверде Marca.
Нагадаємо, іспанський фахівець залишається безробітним із січня 2020-го, коли його звільнила Барселона за слабкі результати.
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