Екс-тренер Барселони та Атлетіка Ернесто Вальверде зізнався, що може змусити його відновити кар'єру.

"Так, гадаю, це цілком можливо. Це повинно бути щось інше, з особливим стимулом і мотивацією.

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Після від'їзду з Барси мені було потрібно трохи вільного часу. Я хотів скористатися можливістю подорожувати, хоча з пандемією... Наразі я не впевнений, що буду робити далі", – наводить слова Вальверде Marca.

Нагадаємо, іспанський фахівець залишається безробітним із січня 2020-го, коли його звільнила Барселона за слабкі результати.

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