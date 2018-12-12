Вальверде оцінив шанси Сіллессена на місце в основному складі Барселони

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде прокоментував нічию з Тоттенхемом у матчі 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів (1:1).

"Швидкий гол заспокоїв нас і дав перевагу. Але в другому таймі ми втратили свою гру, а Тоттенхем став ризикувати, і малюнок гри змінився.

Барселона – Тоттенхем – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Сіллессен виділяється в кожному матчі. Мати такого воротаря в команді – справжня розкіш. Він міг би стати основним воротарем", – цитує Вальверде офіційний сайт УЄФА.

Тоттенхем завдяки цій нічиїй посів 2 сходинку в турнірній таблиці групи В і вийшов у плей-офф.

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