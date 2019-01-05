Вальверде оцінив перспективи Реала у боротьбі за перемогу в чемпіонаті Іспанії

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде вважає, що мадридський Реал продовжує залишатися претендентом на титул чемпіона Іспанії.

"Реал, як і раніше, знаходиться в чемпіонській гонці. Часом наш відрив здається занадто великим, але він насправді зовсім не такий.

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Всього два з половинною матчі можуть змінити все. Тому вважаю, що Реал продовжує залишатися нашим конкурентом.

У цьому сезоні конкуренція в Прімері дуже велика. Але ми знаходимося на першому місці, а це – головне", – цитує Вальверде AS.

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Після 17 турів Барселона лідирує в чемпіонаті Іспанії. Реал знаходиться на 4-му місці, відстаючи від каталонського клубу на 7 очок.