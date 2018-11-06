Вальверде оцінив готовність Мессі перед матчем Ліги чемпіонів проти Інтера

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде поділився очікуваннями від матчу проти Інтера у Лізі чемпіонів.

"Це буде складний матч. Гадаю, Інтер буде агресивно пресингувати, адже вони грають у рідних стінах. "Нерадзуррі" проповідують швидкий футбол, люблять володіти м'ячем та високо пресингують.

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Стан Мессі? Потрібно дочекатися тренування. Ми повинні подивитися, як він себе почуває, щоб бути впевненими, що він готовий", – цитує Вальверде офіційний сайт УЄФА.

Зазначимо, раніше повідомлялось, що Мессі попри травму потрапив у заявку "блаугранас" на матч проти Інтера. Матч 4-го туру ЛЧ Інтер – Барселона відбудеться 6 листопада о 22:00 за київським часом.

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