toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ШАХТАР

Вальверде оцінив готовність Мессі перед матчем Ліги чемпіонів проти Інтера

00:12 104 Читать на русском
Вальверде оцінив готовність Мессі перед матчем Ліги чемпіонів проти Інтера
Ліонель Мессі / AFP

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде поділився очікуваннями від матчу проти Інтера у Лізі чемпіонів.

"Це буде складний матч. Гадаю, Інтер буде агресивно пресингувати, адже вони грають у рідних стінах. "Нерадзуррі" проповідують швидкий футбол, люблять володіти м'ячем та високо пресингують.

Спаллетті: Якби Інтер готувався як Барселона, він програв би їй 18:0

Стан Мессі? Потрібно дочекатися тренування. Ми повинні подивитися, як він себе почуває, щоб бути впевненими, що він готовий", – цитує Вальверде офіційний сайт УЄФА.

Зазначимо, раніше повідомлялось, що Мессі попри травму потрапив у заявку "блаугранас" на матч проти Інтера. Матч 4-го туру ЛЧ Інтер – Барселона відбудеться 6 листопада о 22:00 за київським часом.

Соларі – проблеми Реала – 7:5 – що вже виправив і над чим варто попрацювати тимчасовому керманичу "вершкових"

Ліга чемпіонів4 турСан-Сіро (Мілан)

Інтер - Барселона: Вівторок 06 листопада 2018

Інтер
до матчу
19
год
:
40
хв
Барселона
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ліга чемпіонів Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде Інтер - Барселона Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
40
хв
Атлетіко
22:00
Борусія Дортмунд
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук