Вальверде не вважає Барселону фаворитом у двобої з Манчестер Юнайтед

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде поділився думкою про суперника у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів – Манчестер Юнайтед.

"Матчі з Манчестер Юнайтед будуть важкими, як і всі інші. Манчестер Юнайтед – команда з багатою історією, як і Барселона. Впевнений, матчі будуть цікавими і яскравими. Шанси є у обох команд. Манчестер Юнайтед пройшов ПСЖ, незважаючи на численні кадрові втрати.

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Не вважаю, що матч-відповідь на Камп Ноу дає нам перевагу. Манчестер Юнайтед приїхав до Парижа, перебуваючи позаду, але зумів домогтися свого.

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Барселона – фаворит цього протистояння? Я би так не сказав. Статус фаворита нічого не дає. Ми стаємо фаворитами, тільки якщо виходимо в наступний раунд", – цитує Вальверде Mundo Deportivo.