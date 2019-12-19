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Вальверде: Не пам'ятаю в Реала настільки явних гольових моментів, як у Барселони

09:51 197 Читать на русском
Вальверде: Не пам'ятаю в Реала настільки явних гольових моментів, як у Барселони
Ернесто Вальверде

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде поділився враженнями від нічиєї з Реалом (0:0) в перенесеному матчі 10 туру Прімери.

 

"Дуже напружене Ель Класіко. У обох команд були вдалі та невдалі відрізки. Суперник тиснув на нас пресингом і створював нам проблеми. Коли вдавалося пройти цей пресинг, ми створювали моменти.

Шахова партія у відеоогляді Ель Класіко Барселона – Реал – 0:0

Я не пам'ятаю в Реала настільки явних гольових моментів, як у нас. Але в матчі було більше напруги та карток, ніж тактики. Ми грали вдома, тому в нас була необхідність перемогти. Звичайно, Барселона хотіла виграти. Але Реал провів відмінний матч, як завжди на нашому полі.

Ця Ла Ліга нормальна, а от попередні дві, коли ми виграли з великою перевагою, – ні", – цитує Вальверде видання Mundo Deportivo.

Ель Класіко на Камп Ноу вперше за 17 років завершилося нульовою нічиєю. Барселона та Реал зберегли двовладдя на вершині Прімери. Навколо матчу було неспокійно – стюарди повикидали плакати сепаратистів. Серхіо Рамос став рекордсменом Ель Класіко за кількістю матчів, а Ансу Фаті – наймолодшим дебютантом за майже 80 років.

Барселона та Реал розписали нічию: найнудніше Ель Класіко за 17 років, тактична перемога Зідана та суддівські помилки

blog_ava
Барселона – Реал: Фаті став наймолодшим дебютантом Ель Класіко за майже 80 років
00:45
2017
Теги
Барселона Барселона Барселона - Реал Мадрид Іспанія Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде Реал Мадрид Реал Мадрид
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