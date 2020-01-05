Вальверде назвав ключову причину невдачі Барселони в каталонському дербі

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде прокоментував результат поєдинку 19-го туру Ла Ліги проти Еспаньйола.

"Вилучення де Йонга зашкодило нам. У нас було три моменти, щоб закінчити гру, а в кінці Еспаньйол зрівняв рахунок. Ми більш-менш контролювали матч і, відігравшись, були в порядку, хотіли забивати ще. Супернику потрібно було йти вперед, у нас з'явилося би більше простору.

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Все складалося на нашу користь, так що це вилучення трохи вибило нас із колії, в кінці суперник пішов тиснути і зумів забити. Це футбол. Вилучення коштувало нам результату, так відбувається з усіма. Було непросто, суперник діяв закрито і був дуже мотивований, але впродовж матчу більше відкривався.

Ми засмучені, тому що хотіли заробити три очки і вели в рахунку. Коли ти зрівнюєш в кінці, то заробляєш одне очко, а коли втрачаєш перевагу – губиш два пункти. Ми намагалися перемогти, витратили багато сил, щоб зламати їхню оборону, і потрохи досягли цього, але потім залишилися вдесятьох і Еспаньйол зрівняв рахунок", – наводить слова Вальверде Marca.

Нагадаємо, Барселона на останніх хвилинах втратила перемогу над Еспаньйолом (2:2), дограючи поєдинок в меншості.

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